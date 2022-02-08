Özel İdare Binası yıkım çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin şehir merkezinde, Trabzon Caddesi üzerinde başlattığı dönüşüm çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Valilik kampüsü içerisinde yer alan AFAD ve Eski Emniyet binalarının yıkım ve enkaz taşıma işlemlerinin tamamlanmasının ardından 18 katlı İl Özel İdare İş Merkezi’nde de yıkım hazırlık çalışmaları sürüyor.

Yıkım ve enkaz satış ihalesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi’ne 6.6 milyon liralık ek kaynak sağlayacak proje kapsamında kurulan dev iskelelerle binanın cephe ve iç mekan uygulamalarının sökümü de devam ediyor.

Sürdürülen çalışmalarla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yaptığı açıklamada, “Şehrimizin merkezinde önemli bir dönüşüm çalışması başlattık. Bu binayı da içine alan 40 dönümlük adada önemli bir dönüşüm gerçekleştirmiş olacağız.” diye konuştu.