Özel İdare İş Merkezi'nde ilk taşınma işlemi gerçekleştirildi!

Yasa gereği ikiye ayrılan ilçelerde oluşturulan yeni kaymakamlıklar aynı yıl içerisinde hizmetlerine başlamıştı.

2014 yılında kurulan ve o günden bu yana geçici olarak Özel idare İş Merkezi 13’üncü katında hizmetlerini sürdüren Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, Dulkadiroğlu Belediyesince yaptırılan ve tüm kamu binalarının bir arada bulunduğu Kamu Külliyesi içerisinde inşa edilen yeni hizmet binasına taşındı.

Vatandaşlar, Kahramanmaraş Doğukent yolu üzerinde bulunan Kamu Külliyesi içerisindeki Dulkadiroğlu Kaymakamlığında hizmetlerini almaya devam edecek.



