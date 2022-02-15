Özel KİPAŞ eğitim kurumlarında giriş sınavı heyecanı başladı
Eğitimde Kahramanmaraş’ın Lider Aslanı olmak isteyen 4. 5. 6. Ve 7. sınıf öğrencileri 12 Mart’ta yapılacak olan sınava başvurarak bursluluk heyecanı yaşayacak.
KAHRAMANMARAŞ 15.02.2022, 15:53
Özel KİPAŞ Eğitim Kurumları Ortaokul Müdür Yardımcısı Şule Yılmaz, öğrencilerin başarı durumlarına göre başarı bursu, ihtiyaç bursu, başvuru hakkı ve kayıt haklarının belirlendiğini söyledi.
Namaz Vakti 15 Şubat 2022
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|P
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|60
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|24
|48
|3. Adana Demirspor
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|41
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Hatayspor
|25
|39
|8. Beşiktaş
|25
|38
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
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|13. Galatasaray
|25
|29
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|25
|28
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|25
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|25
|22
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|16
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|O
|P
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|23
|48
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|23
|46
|3. Erzurumspor
|23
|42
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|40
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|23
|39
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|22
|39
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|22
|35
|8. Adanaspor
|23
|33
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|23
|29
|10. Gençlerbirliği
|23
|29
|11. Boluspor
|21
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
|13. Tuzlaspor
|21
|27
|14. Kocaelispor
|23
|27
|15. Menemen Belediyespor
|23
|27
|16. Bursaspor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|25
|41
|5. M. United
|24
|40
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|23
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Barcelona
|23
|39
|5. Atletico Madrid
|23
|39
|6. Real Sociedad
|23
|38
|7. Villarreal
|24
|36
|8. Athletic Bilbao
|24
|34
|9. Osasuna
|24
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|23
|31
|12. Valencia
|24
|30
|13. Espanyol
|24
|28
|14. Elche
|24
|26
|15. Mallorca
|23
|26
|16. Getafe
|24
|25
|17. Granada
|24
|24
|18. Deportivo Alaves
|24
|20
|19. Cadiz
|24
|19
|20. Levante
|23
|11