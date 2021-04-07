Özel Kipaş Eğitim Kurumlarından, 7 Nisan kimya ve kimyagerler haftasında farkındalık
7 Nisan Kimya ve Kimyagerler Haftası nedeniyle Özel Kipaş Eğitim Kurumları, Fen Ve Anadolu Lisesi’nde farkındalık oluşturmak adına yarışma düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 07.04.2021, 16:35 07.04.2021, 17:01
Sosyal medya üzerinden 3 gün boyunca farklı deneylerini gönderen öğrenciler için bu gün ödül töreni düzenlendi.
Törende öğrencilerin yapmış olduğu deneyler izleyicilere izletildi ve dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Sonrasında okul bahçesinde deneyler yapıldı.
Yapılan deneylerin ardından dereceye giren öğrenciler Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
Yarışmanın aşamalarını değerlendiren Kimya Öğretmeni Esra Demirkol Aksu Haber’e yaptığı açıklamada “öğrencilerimizle 7 Nisan Kimya ve Kimyagerler gününde farkındalık oluşturmak istedi” dedi.
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