Özel KİPAŞ Eğitim Kurumları’nın giriş sınavına yoğun ilgi!

Eğitimde Kahramanmaraş’ın Lider Aslanı olmak isteyen 3 bin öğrenci sınava başvurarak bursluluk heyecanı yaşadı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Özel Kipaş Eğitim Kurumları Ortaokul Müdürü Mücahit Dağdelen, öğrencilerin başarı durumlarına göre başarı bursu, ihtiyaç bursu, başvuru hakkı ve kayıt haklarının belirlendiğini söyledi.

Konuşmasının devamında Dağdelen, şunları söyledi;

Özellikle eğitime sunmuş olduğu katkılardan dolayı ve başarı bursuyla ve ihtiyaç bursuyla özellikle bir hayır çarşısı açan ve bu anlamda bizleri senelerdir destekleyen Kipaş Holding Ailesine ve değerli kurucumuz Hanefi Öksüz beye ve kurucu temsilcimiz Nezihe Sinem Öksüz Dedebayraktar hanımefendiye teşekkür ediyoruz.