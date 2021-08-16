Özel Kipaş Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinden büyük başarı!

Gerçekleştirilen YKS Sınavında Barathan Aslan Türkiye 64.Sü Emine Betül Selen Türkiye 564.Sü Kayra Yabanoğlu Türkiye 590.Sı Halit Küçük Türkiye 1173.sü ve Mehmet Alp Başaran Türkiye 1236.sı oldu.

Türkiye 64.Sü Barathan Aslan yaptığı açıklamada zor bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Türkiye 564.Sü Emine Betül Selen ise çok çalıştıklarını ve başardıklarını söyledi.

Türkiye 590.Sı Kayra Yabanoğlu pandemi döneminde okuldan asla kopmadıklarını söyledi.

Türkiye 1173.Sü Halit Küçük de başarısının sırrını paylaştı.

Türkiye 1236.Sı Mehmet Alp Başaran ise istedikleri hedefe ulaştıklarını sözlerine ekledi.

Kipaş Eğitim Kurumları Fen Ve Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hakan oflas ise yaptığı açıklamada dereceye giren öğrencileri tebrik ederek yeni başarılar için yeni gelecek olan öğrencileri beklediklerini söyledi