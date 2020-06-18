Özel kredi imkanları ve kampanyalar ile Fiat Marfi'de fırsatlar devam ediyor!
Kahramanmaraş’ta, Fiat tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan Marfi otomotiv, tüm otomobil severlerin ayağını yerden kesmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 18.06.2020, 16:56
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Kaliteli ve güler yüzlü çalışanlarıyla birlikte hizmet veren Fiat Marfi yeni normalleşme süreciyle birlikte kampanya ve indirimlerine hız verdi.
Gaziantep yolu üzerinde bulunan Fiat Marfi Otomotiv Satış Müdürü Abdullah Erhan Yenikomşu yeni normalleşmeyle birlikte özel kredi ve kampanya fırsatlarıyla müşterilerini showroom’larına beklediklerini söyledi.
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