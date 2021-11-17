Özel Markasi Hastanesi 17 Kasım Dünya Prematüre Günü etkinliği düzenlendi
Özel Markasi Hastanesi tarafından 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 17.11.2021, 16:56 17.11.2021, 18:57
Hastane çalışanları ve prematüre bebeklerin bir araya geldiği etkinlikte pasta kesildi, bebekler için oyunlar oynandı.
Aksu TV ekranlarında 4.5G canlı yayın konuğu olan özel Markasi Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzm. Dr. Yahya Aksoy Prematüre hakkında bilgiler verdi.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Naime Tokur’da prematüre doğum sonrasında sürecin takip edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Aileler ise yaşadıkları zorlu süreci Aksu Haber’e paylaştı.
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