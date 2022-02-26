Özel Markasi Hastanesi bir başarıya daha imza attı!

Özel Markasi Hastanesi Kahramanmaraş’a tıp alanında birçok yenilik ve başarıyı getirmeye devam ediyor.

Bünyesinde bulundurduğu yetenekli hekimler sayesinde adından sıkça söz ettiren Özel Markasi Hastanesi her geçen gün kendini geliştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda hastane doktorlarından Üroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Erkan Efe yaptığı ERETROPLASTİ ameliyatı ile bir hastayı daha sağlığına kavuşturdu.

Efe yaptığı açıklamada ameliyatın çok başarılı geçtiğini belirterek hastanın taburcu sürecine gireceğini söyledi.

Ameliyat olan hasta ise Talihsiz bir kaza sonrası böyle bir sorun yaşadığını ve bu sorunu Özel Markasi Hastanesinde çözüme kavuşturduklarını söyleyerek herkese teşekkür etti.