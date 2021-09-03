Özel Markasi Hastanesi bir ilke daha imza attı
Bünyesinde bulundurduğu bir birinden yetenekli hekimleriyle Markasi Hastanesi kentte bir ilke daha imza attı. Üroloji Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Erkan Efe yaptığı Artifisyel (Yapay) Sfinkter ameliyatı ile bir hastayı daha sağlığına kavuşturdu.
KAHRAMANMARAŞ 03.09.2021, 14:14 03.09.2021, 14:48
Özel Markasi Hastanesi Kahramanmaraş’a tıp alanında birçok yenilik ve başarıyı getirmeye devam ediyor.
Bünyesinde bulundurduğu yetenekli hekimler sayesinden adından sıkça söz ettiren Özel Markasi Hastanesi her geçen gün kendini geliştirmeye devam ediyor.
Bu kapsamda hastane doktorlarından Üroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Erkan Efe yaptığı Artifisyel (yapay) sfinkter ameliyatI ile bir hastayı daha sağlığına kavuşturdu.
Efe yaptığı açıklamada ameliyatın çok başarılı geçtiğini belirterek hastanın taburcu sürecine gireceğini söyledi.
74 yaşındaki Aziz Kaya prostat ameliyatı sonrası böyle bir sorun yaşadığını ve bu sorunu Özel Markasi Hastanesinde çözüme kavuşturduklarını söyleyerek herkese teşekkür etti.
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