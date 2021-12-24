Özel Markasi Hastanesi ödüllere doymuyor!

Hastane bünyesinde yaptığı yeniliklerden Emzirme Odası ve kurduğu danışmanlık sistemi ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Bebek Dostu Hastane” ödülüne layık görüldü.

Özel Markasi Hastanesi ödülünü bu gün gerçekleştirilen tören ile aldı.

Yeni bölümle ilgili açıklamalarda bulunan Emzirme Danışmanı Tuğçe Nur Türkmen, anne sütünün önemine değinirken kendilerine layık görülen ödül içinde teşekkürlerini iletti.

Özel Markasi Hastanesi Müdürü Uğur Mercimek ise Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “Bizlere ödülü layık gören İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.