Özel Megapark Hastanesi başarılı bir ameliyata daha imzasını attı
Özel Megapark Hastanesi’ne 3 yıldır yaşadığı rahatsızlık için gelen 85 yaşındaki Mehmet Polat’tan, başarılı bir ameliyatla, sağ böbrek kanalının üst ve alt kısmına kadar ilerlemiş tümör çıkarıldı.
KAHRAMANMARAŞ 18.11.2021, 15:57 18.11.2021, 18:09
Özel Megapark Hastanesi’ne gelmeden önce gittiği hastanelerde teşhis konulamayan Polat, Özel Megapark Hastanesi’nde rahatsızlığın ciddi olunduğunu fark eden Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Orhan Sünbül’ün hemen ameliyata almasıyla hasta eski sağlığına kavuştu.
Ameliyatın çok riskli olduğunu belirten Sünbül, “hastada başarılı bir operasyon neticesinde tümör adına hiçbir şey kalmadı” dedi.
Hasta Mehmet Polat, eski sağlığına tekrar kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtti.
Bahar Ay’da, babasını bu rahatsızlıktan kurtaran Opr. Dr. Orhan Sünbül ve ekibine teşekkür etti.
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