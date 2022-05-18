Özel Megapark Hastanesi başarılı projelere imza atmaya devam ediyor!
Kahramanmaraş’ta sağlık sektörünün öncülerinden olan Özel Megapark Hastanesi, sağlık alanındaki başarıları kadar, sosyal sorumluluk faaliyetleriyle göz doldurmaya ve başarılı projelere imza atmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 18.05.2022, 14:20 18.05.2022, 17:15
Pandemi döneminde sık sık vurgulanan ve alışkanlık haline gelen hijyen kurallarına dikkat çekerek çocukların bu alışkanlığı benimsemelerini sağlamak için harekete geçen Özel Megapark Hastanesi, sosyal sorumluluk projesi ile Özel Beyza Biruni koleji ortaokul öğrencilerine hijyenin önemini anlattı.
Özel Megapark Hastanesi Başhemşiresi Hale Gül Çağlar, Enfeksiyon Hemşiresi Nuray Gül ve Basın Yayın Koordinatörü Özkan Yılmaz’ın sunumlarıyla öğrenciler, el hijyeni nedir ve nasıl yapılır uygulamalı olarak öğrenme fırsatı yakaladı
Program sonunda Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Megapark Hastanesi Enfeksiyon Hemşiresi Nuray Gül, sosyal sorumluluk projelerine önem verdikleri ve bu tarz eğitimlere devem edeceklerini belirtti.
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