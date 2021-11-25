Özel Megapark Hastanesi kadına şiddete hayır dedi
Özel Megapark Hastanesi kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak için hastane girişinde bir stant kurdu.
KAHRAMANMARAŞ 25.11.2021, 12:52 25.11.2021, 17:55
Kurulan stant da kadına yönelik şiddeti anlatan bilgilendirici broşürlerle kadınlara şiddet konusu anlatıldı.
25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü kapsamında bir açıklama yapan Özel Megapark Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Aksüt bu konuya dikkat çekerek farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.
Daha sonra Özel Megapark Hastanesi Başhemşiresi Halegül Çağlar ise günün anlam ve önemini vurgulamak için bu tür bir etkinlik yaptıklarını dile getirerek tüm kadınların arkasında olduklarını söyledi.
Namaz Vakti 25 Kasım 2021
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