Özel Megapark Hastanesi sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor!

Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda Özel Megapark Hastanesi, Akıl Küpü Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde eğitim gören öğrencilere hijyen konusunda bilgiler verdi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Özel Megapark Hastanesi Eğitim Hemşiresi Serdar Doğan “ Özel Megapark Hastanesi olarak burada minik öğrencilere hijyeni anlattık” dedi.

Kreşin Kurucu Müdürü Güllü Pınarbaşı ise “Özel Megapark Hastanesi’ne buraya gelip, çocuklarımızı bilgilendirdikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.