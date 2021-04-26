Özel Megapark Hastanesi Yönetimi Ebeler Haftasını unutmadı!
Özel Megapark Hastanesi yönetimi Ebeler Haftası dolayısıyla hastanede görevli ebelere çiçek verip haftalarını kutladı.
KAHRAMANMARAŞ 26.04.2021, 17:13 26.04.2021, 18:05
Özel Megapark Hastanesi Başhekimi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Alpaslan Özdarendeli, 21-28 Nisan Ebeler haftasından hastanede görev yapan ebelerin gününü kutladı.
Ebelik mesleğinin sağlık ekibinin temel taşlarından biri olduğuna vurgu yapan Başhekim Op. Dr. Alpaslan Özdarendeli, özverili çalışmalarından dolayı hastanede hizmet veren ebelerin her birine ayrı ayrı teşekkürlerini sundu.
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