Özel Megapark Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Opr. Dr. Hacı Ali Genç hasta kabulüne başladı!
Özel Megapark Hastanesi kadrosuna kaliteli isimleri katmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 05.08.2021, 16:46 05.08.2021, 17:02
Başarılı isim Opr. Dr. Hacı Ali Genç Özel Megapark Hastanesinde hasta kabulüne başladı.
Başarılı isimleri bünyesinde bulundurmaya devam eden Özel Megapark Hastanesi danışanlarına en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyor.
Aksu haber’e açıklamalarda bulunan Özel Megapark Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Opr. Dr. Hacı Ali Genç Özel Megapark Hastanesinde hasta kabulüne başladığını dile getirdi.
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