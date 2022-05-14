Özel Megapark ve Markasi Hastaneleri düzenlenen etkinlikte buluştu
Özel Megapark ve Markasi Hastanesi, hemşireler gününe dolayısıyla çalışanlarına ve ailelerine piknik etkinliği düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 14.05.2022, 17:26 14.05.2022, 19:11
Yoğun katılımın sağlandığı etkinlikte katılımcılar, gönüllerince doyasıya eğlendi.
Programda halat çekme yarışı, çuval yarışı, halaylar ve oyun havası oynandı, yemekler ikram edildi.
Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Başhekim Yardımcı Uzman Doktor Halil İbrahim Gökpınar, tüm hemşirelerin gününü kutladı.
Özel Megapark Hastanesi Müdürü Ahmet Maraşlıgil ise, “programın düzenlenmesinde emeği geçen yönetim kurulumuza çok teşekkür ederim” dedi.
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