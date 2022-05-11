Özel Megapark ve Markasi Hastaneleri Hemşirelik Öğrencilerini Bilgilendirdi
Özel Megapark ve Markasi Hastanesi, hemşireler gününe dolayısıyla sütçü imam üniversitesi sağlık bilimleri fakültesindeki hemşire öğrencileri için konferans düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 11.05.2022, 17:02 11.05.2022, 18:48
Basın Yayın Koordinatörü Özkan Yılmaz’ın sunumuyla yapılan Konferansta Megapark Hastanesi Başhemşiresi Hale Gül ÇAĞLAR ve Markasi Hastanesi Başhemşiresi Mehtap UŞAK hemşire adaylarına hemşirelik ve sektörle ilgili bilgiler paylaştı.
Konferansa katılan tüm öğrencilere güzellik merkezinde kullanılmak üzere indirim çeki verilirken yapılan çekilişle 5 öğrenciye medikal cilt bakımı ve akupuntur hediye edildi.
Programın sonunda öğrencilere Megapark ve Markasi hastanelerinin tanıtım broşürü dağıtılırken dondurma ikramında da bulunuldu.
Yapılan konferansın çok verimli olduğunu söyleyen Sağlık bilimleri fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Oktay, megapark ve markasi hastanelerine teşekkür etti.
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