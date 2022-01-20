Özel Megapark ve Markasi Hastanesi yönetimi Aksu TV’yi ziyaret etti!
Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit ziyarette, Özel Megapark ve Markasi Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Kaptanoğlu, Özel Megapark Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Aksüt, Özel Megapark Hastanesi Müdürü Ahmet Maraşlıgil ve Özel Markasi Hastanesi Müdürü Uğur Mercimek’e yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özel Megapark Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan AKSÜT, “Güzide şehrimizin biricik televizyon kanalı Aksu TV’yi bizlerde bir nezaket ziyareti çerçevesinde ziyaret etmek istedik, sayın müdürümüzle sohbet ettik kurumun çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Bu şehirde hizmet eden herkesi takdir ediyoruz. Bizde bu anlamda bir nezaket ziyareti gerçekleştirdik müdürümüzün ve sizlerin misafirperverliği için çok teşekkür ediyoruz.” Dedi.
Özel Megapark ve Özel Markasi Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Kaptanoğlu ise “Hasan beyin söylediklerine katılıyorum, bu güzel şehrimizin biricik televizyonu Aksu TV’yi ziyaretten onur ve şeref duyduk. Çalışmalar hakkında bilgilendirildik. Bu şehirde emeği geçen hizmet veren tüm insanlara teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.
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