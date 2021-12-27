Özel Megapark ve Özel Markasi Hastanelerinden sağlık hizmeti alacaklar!

Kuyumcu Kent Altınşehir çalışanları ve birinci derece yakınlarına yönelik Özel Megapark Hastanesi ve Özel Markasi Hastanesinin sağlık hizmeti sunumuna ilişkin imzalanan protokole hastanelerin Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Kaptanoğlu, Özel Megapark Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Aksüt, Özel Megapark Hastanesi Müdürü Ahmet Maraşlıgil, Özel Markasi Hastanesi Müdürü Uğur Mercimek ve Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz katılım sağladı.