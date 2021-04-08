Özel Mehmet Ceyhan kolejinden farkındalık örneği

Bu kapsamda down sendromlu öğrencilerle kolej öğrencilerinin bir araya gelebilmesi için bir kermes programı düzenlendi.

Öğrenciler düzenlenen programda birbirleriyle kaynaşarak büyük bir farkındalık örneği sergiledi.

Program sonunda bir açıklama yapan Özel Mehmet Ceyhan Koleji Müdürü Yardımcısı Hasan Demir kolej öğrencileri ile down sendromlu öğrencileri kaynaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kolej Müdürü Mehmet Dobuoğlu da Kahramanmaraş’ta böyle bir programı ilk olarak düzenlemenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kahramanmaraş Down Sendromu Dernek Başkanı Zeynep Nur Yerhan ise böyle bir programı düzenlemekten çok mutlu olduklarını vurguladı.