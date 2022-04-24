Özel Mesavip Eğitim Kurumları Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi!

Birçok etkinlik ve gösteriye ev sahipliği yapan Mesavip Eğitim Kurumları Piazza Avm’de, 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramını coşkuyla kutladı.

Ailelerin yoğun katılım gösterdiği programda öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Ayrıca bazı öğrenciler kendi ürettikleri projeleri de tanıtma fırsatı yakaladı.

Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Mesavip Eğitim Kurumları Kurucusu Mehmet Sait Yılmaz, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.