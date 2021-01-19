Özel sektörün rekabet gücü artıyor

Özel sektörün ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak için verimlilik, kalite ve yönetim kabiliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen proje, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) desteği ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından yürütülecek.

KAHRAMANMARAŞ 19.01.2021, 15:46
Özel sektörün rekabet gücü artıyor

Proje kapsamında ilk etapta fizibilite çalışması ile firmalara sahada yürütecekleri faaliyetlerde rehberlik edilmesi ve dönüşümün yönlendirilmesi için kurulması düşünülen yetkinlik merkezinin kurgusu yapılacak.

Proje ile üretim verimliliği, operasyonel mükemmellik ve sürekli iyileştirme kavramlarını firmaların içselleştirmesi ve birçok açıdan işletmelerin daha sağlıklı bir büyüme yapısına kavuşması sağlanacak.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ve DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız projenin fizibilite destek sözleşmesini birlikte imzalayarak projeye start verdiler.

Burada bir açıklama yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Öncelikle şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yalın üretim ile ilgili bir çalışma başlatıyoruz. Daha verimli, daha kaliteli bir üretimi nasıl yapabileceğimizi, nasıl başarabileceğimizi araştırıp firmalarımıza bu konuda eğitimler vermeyi planlıyoruz. Bunun için DOĞAKA’ya bir proje sunmuştuk, kabul gördü. Şimdi protokolü imzalayacağız ve sonrasında çalışmaya başlayacağız. Firmalarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu konudaki destekleri için DOĞAKA Genel Sekreterimiz Onur Yıldız’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. 

DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız ise “Öncelikle Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımıza bu yenilikçi projeyle başvurdukları için bizler Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası Başkanımıza ve Yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Malumunuz odur ki, küreselleşen dünyada rekabet gücünün artırılması çok büyük anlam taşıyor. Rekabet gücü artırılırken sahip olduğumuz imkanlarda daha etkin ve verimli imalata ulaşabilmek, arzu ettiğimiz karlılığa ulaşabilmek adına enerji maliyetleri, proses maliyetlerinin ve insan kaynakları maliyetlerinin hep beraber daha mükemmeliyet merkezi içerisinde harmoni şeklinde birlikte çalışmasını hedefleyen ve bunu da altı sigma yaklaşımıyla bir araya getiren bir metodoloji ile hedefliyoruz. Amacımız, sektörel çeşitliliğini artıran Kahramanmaraş’ta hem lokomotif sektörlerin hem de yükselmekte olan sektörlerin verimlilik optimizasyon sürecini girip rekabet gücünün artırılmasıdır. Bu proje örnek bir projedir.” dedi.

Yalın Altı Sigma Nedir?

Globalleşen dünyada, artan rekabet ile sadece yeni ürün sunmak, kaliteyi sağlamak sürdürülebilir bir yapı için yeterli olamıyor. Bu kapsamda zamanında ve hatta bazen hızlı tedarik, ciddi fiyat avantajına sahip olmak gibi konular da şirketlerin karşısına rekabet unsuru olarak çıkıyor. 

Özellikle işletmelerde günlük yaşamın bir parçası gibi kanıksanmış israflar gereksiz hareket, isçilik, hata/kalitesizlik, aşırı üretim, stoklar, gereksiz taşıma ve verimsizlikler uluslararası pazarlarda rekabet şansını azaltmakta ve sürdürülebilirliğe olumsuz etki ediyor.

Bunun için yalın düşünce uygulamalarıyla sistemdeki kaynaklar daha fazla değer yaratmaya yönlendiriliyor. Önemli bir problem çözme metodolojisi olan Altı Sigma’nın kazandırdığı, veriye dayalı karar verme alışkanlığı sayesinde süreçlerdeki değişkenliklerin yok edilmesi, hataların önlenmesi ile daha stabil ve kaliteli çıktı üreten süreçleri garanti altına almak mümkün hale geliyor.

#KMTSO #Kahramanmaraş #DOĞAKA
Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Ocak 2021
İmsak 06:13
Güneş 07:38
Öğle 12:48
İkindi 15:26
Akşam 17:48
Yatsı 19:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12