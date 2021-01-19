Özel sektörün rekabet gücü artıyor

Proje kapsamında ilk etapta fizibilite çalışması ile firmalara sahada yürütecekleri faaliyetlerde rehberlik edilmesi ve dönüşümün yönlendirilmesi için kurulması düşünülen yetkinlik merkezinin kurgusu yapılacak.

Proje ile üretim verimliliği, operasyonel mükemmellik ve sürekli iyileştirme kavramlarını firmaların içselleştirmesi ve birçok açıdan işletmelerin daha sağlıklı bir büyüme yapısına kavuşması sağlanacak.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ve DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız projenin fizibilite destek sözleşmesini birlikte imzalayarak projeye start verdiler.

Burada bir açıklama yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Öncelikle şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yalın üretim ile ilgili bir çalışma başlatıyoruz. Daha verimli, daha kaliteli bir üretimi nasıl yapabileceğimizi, nasıl başarabileceğimizi araştırıp firmalarımıza bu konuda eğitimler vermeyi planlıyoruz. Bunun için DOĞAKA’ya bir proje sunmuştuk, kabul gördü. Şimdi protokolü imzalayacağız ve sonrasında çalışmaya başlayacağız. Firmalarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu konudaki destekleri için DOĞAKA Genel Sekreterimiz Onur Yıldız’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız ise “Öncelikle Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımıza bu yenilikçi projeyle başvurdukları için bizler Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası Başkanımıza ve Yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Malumunuz odur ki, küreselleşen dünyada rekabet gücünün artırılması çok büyük anlam taşıyor. Rekabet gücü artırılırken sahip olduğumuz imkanlarda daha etkin ve verimli imalata ulaşabilmek, arzu ettiğimiz karlılığa ulaşabilmek adına enerji maliyetleri, proses maliyetlerinin ve insan kaynakları maliyetlerinin hep beraber daha mükemmeliyet merkezi içerisinde harmoni şeklinde birlikte çalışmasını hedefleyen ve bunu da altı sigma yaklaşımıyla bir araya getiren bir metodoloji ile hedefliyoruz. Amacımız, sektörel çeşitliliğini artıran Kahramanmaraş’ta hem lokomotif sektörlerin hem de yükselmekte olan sektörlerin verimlilik optimizasyon sürecini girip rekabet gücünün artırılmasıdır. Bu proje örnek bir projedir.” dedi.

Yalın Altı Sigma Nedir?

Globalleşen dünyada, artan rekabet ile sadece yeni ürün sunmak, kaliteyi sağlamak sürdürülebilir bir yapı için yeterli olamıyor. Bu kapsamda zamanında ve hatta bazen hızlı tedarik, ciddi fiyat avantajına sahip olmak gibi konular da şirketlerin karşısına rekabet unsuru olarak çıkıyor.

Özellikle işletmelerde günlük yaşamın bir parçası gibi kanıksanmış israflar gereksiz hareket, isçilik, hata/kalitesizlik, aşırı üretim, stoklar, gereksiz taşıma ve verimsizlikler uluslararası pazarlarda rekabet şansını azaltmakta ve sürdürülebilirliğe olumsuz etki ediyor.

Bunun için yalın düşünce uygulamalarıyla sistemdeki kaynaklar daha fazla değer yaratmaya yönlendiriliyor. Önemli bir problem çözme metodolojisi olan Altı Sigma’nın kazandırdığı, veriye dayalı karar verme alışkanlığı sayesinde süreçlerdeki değişkenliklerin yok edilmesi, hataların önlenmesi ile daha stabil ve kaliteli çıktı üreten süreçleri garanti altına almak mümkün hale geliyor.