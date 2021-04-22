Özel Uğur Göz Hastanesi hayata bakışınızı değiştiriyor! Akıllı lens ile gözlüklerine veda etti!

Özel Uğur Göz Hastanesi Göz içi lenslerle hastalarına gözlüksüz bir yaşam sürdürmeye devam ediyor.





60 yaşındaki Mustafa Bilgehan 15 yıldan beri kullandığı gözlüklerine veda etmek için Özel Uğur Göz Hastanesinin kapısını çalarak başaralı bir operasyon sonucunda 15 yıl kullandığı gözlüklerine veda ederek doktor Uğur Toka’ya teşekkür etti.





Özel Uğur Göz Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Uğur Toka, “Akıllı Lens” uygulaması hakkında şu bilgileri verdi.