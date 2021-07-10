Özel Uğur Göz Hastanesi'nden başarılı bir operasyon daha !

5 yaşından beri gözlük kullanan baran, çevreyi gözlüksüz görmenin heyecanını özel uğur göz hastanesinde aldı.

Kendisinin aynı zamanda panik atak olduğunu ve operasyon öncesi çok endişelendiğini belirten baran, aynı durumda olan vatandaşlar için gönül rahatlığıyla Özel Uğur Göz Hastanesi’ni tercih etmelerini söyledi.



Opr. Dr. Ahmet Metin Başkan’da bu tür durumlar için Smile Lazer uygulamasının tek çözüm olduğunu belirterek şunları söyledi;

Hastanemiz birçok yerde bulunmayan teknolojiyi ve uygulamaları bünyesinde bulunduruyor, hastamız yaklaşık 22 yıldır gözlükle bir sorunu vardı. Hem Numarası yüksekti, hem de kalın camlardan bakınca da ondan rahatsız oluyordu.



Hastamızın gözleri normal lazerler ile tedavi edilemezdi, göz yapısı onlara uygun değildi. Bizde 1 yıldır hastanemizde mevcut olan Smile Lazer ile bu sorunları ortadan kaldırdık. Bu gibi sorunlarla karşılaşan tüm vatandaşları özel uğur göz hastanemize bekleriz.