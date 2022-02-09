Özel Uğur Göz hastanesi oluşturduğu farkındalık ile takdir topluyor!
Göz sağlığı alanında ve özel hastanecilik anlayışında standartları yüksek tutan ve teknolojiyi yakından takip ederek bölgede ve Türkiye’de referans bir sağlık kurumu olan Uğur Göz Hastanesi her geçen gün kaliteyi yükseltmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 09.02.2022, 15:09 09.02.2022, 18:45
Ailelerinin yanında gelen çocukları da ücretsiz göz sağlığı taramasından geçiren Uğur Göz Hastanesi bu konuda yarattığı farkındalıkla vatandaşların takdirini topluyor.
Son olarak Göz muayenesi için hastaneye gelen bir annenin çocuğunu tarama yapıldı ve çocukta yüksek derecede göz bozukluğu tespit edildi
Yapılan taramayla çocuğun ileri yaşlarda yaşayacağı sorunlara erken müdahale edilmiş oldu
Erken teşhisin önemine vurgu yapan uğur göz hastanesi göz hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Uğur toka, çocukların okul çağına gelmeden göz sağlığı kontrolünden geçirilmesi gerektiğini söyledi.
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