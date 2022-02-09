Özel Uğur Göz hastanesi oluşturduğu farkındalık ile takdir topluyor!

Ailelerinin yanında gelen çocukları da ücretsiz göz sağlığı taramasından geçiren Uğur Göz Hastanesi bu konuda yarattığı farkındalıkla vatandaşların takdirini topluyor.

Son olarak Göz muayenesi için hastaneye gelen bir annenin çocuğunu tarama yapıldı ve çocukta yüksek derecede göz bozukluğu tespit edildi

Yapılan taramayla çocuğun ileri yaşlarda yaşayacağı sorunlara erken müdahale edilmiş oldu

Erken teşhisin önemine vurgu yapan uğur göz hastanesi göz hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Uğur toka, çocukların okul çağına gelmeden göz sağlığı kontrolünden geçirilmesi gerektiğini söyledi.