Özel Uğur Göz Hastanesinden bir başarı daha!
Akıllı mercek yöntemi uygulanan hastanın hayata bakışı değişti.
KAHRAMANMARAŞ 02.02.2021, 12:14 02.02.2021, 18:47
En son teknoloji ile hastalarına hizmet veren Özel Uğur Göz Hastanesi yeniliklerine yenilik katmaya devam ediyor.
Kahramanmaraş’ta ve türkiye’de adından söz ettiren özel uğur göz hastanesi Akıllı mercek yöntemiyle göz problemleri olan hastaları sağlığına kavuşturuyor.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Özel Uğur Göz Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Uğur Toka hastanın akıllı mercek yöntemiyle sağlığına kavuştuğunu söyledi.
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