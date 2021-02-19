Özel Uğur Göz hastanesinden bir başarı daha!
Smıle Lazer Yöntemi Uygulanan Hasta, Gözlüklerine Veda Etti
KAHRAMANMARAŞ 19.02.2021, 17:56 19.02.2021, 21:01
Özel Uğur Göz Hastanesi başarılı bir operasyona daha imza attı.
Kahramanmaraş’ta ve Türkiye’de adından söz ettiren Özel Uğur Göz Hastanesi Smıle Lazer’de hastaları gözlükten kurtarmaya devam ediyor.
En son teknoloji ile hastalarına hizmet veren Özel Uğur Göz Hastanesi yeniliklerine yenilik katmaya devam ediyor.
Gerçekleştirilen ameliyat sonrasında gözlüklerine veda eden Ayşe Fidan Aksu Haber’e yaptığı açıklamada “19 yaşından bu yana kullandığım gözlüklerime veda ettim ve gerçekten çok mutluyum” dedi.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Özel Uğur Göz Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Uğur Toka Smıle Lazer’de Kahramanmaraş’ta ve bölgede tek olduklarını belirtti.
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