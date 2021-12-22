Özel Uğur Göz Hastanesinden bir başarı daha!
En son teknoloji ile hastalarına hizmet veren Özel Uğur Göz Hastanesi yeniliklerine yenilik katmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 22.12.2021, 17:28 22.12.2021, 17:43
Kahramanmaraş’ta ve Türkiye’de adından söz ettiren Özel Uğur Göz Hastanesi akıllı mercek yöntemiyle göz problemleri olan hastaları sağlığına kavuşturuyor.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Özel Uğur Göz Hastanesi doktorlarından Opr. Dr. Gökhan Yüzbaşı hastaların akıllı mercek yöntemiyle göz sağlığına kavuştuklarını söyledi.
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