Özhaseki Kahramanmaraş'ta mesajı verdi!

Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki “Şimdiye kadar bu görevde emek vermiş Ömer kardeşim başta olmak üzere diğer yol arkadaşlarımıza Allah onlara uzun süredir hizmet yapmayı nasip etsin. Başka partiler küçük ilçelerde bile kongre yaparken birbirlerine girer, sandalyeler havalarda uçuşur. Ama bizde öyle olmaz, istişareler içerisinde kongrelerimizi gerçekleştiririz. Bizim ecdadımızdan aldığımız gelenek bu şekilde, büyüklerimizden gördüğümüz terbiye bu şekilde. Bizler sıradan bir parti değiliz. Bizler Türkiye’de hayırlı işler yapmak için, güzel işler yapmak için bir araya gelmiş erdemliler topluluğuyuz. Bizim bir derdimiz var. Bizim bu ilkeye bir borcumuz var. Onun içindir ki bizler her adım attığımız işte sorumluluk içinde görevimizi yaparız. Bizim genel başkanımız sıradan bir lider değildir. O bizim ellerimizi açtığımızda dua ettiğimiz insandır. Şu ana kadar Cumhuriyet tarihinde göreve gelmiş bütün partilerden daha başarılıyız. Sağlıkta, enerjide, ekonomide,ulaşımda ve eğitimde her alanda istikrar abidesi olduk. Hükümet konusunda geriye doğru baktığımızda büyük işler gerçekleştirdik. Biz beraber olduğumuz zaman her zaman AK Parti ailesi olarak birlikteyiz ve beraberliğimizi kimse bozamayacak” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta, ‘bugün burada olan dava arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum’ ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, başarılarından dolayı Kahramanmaraş teşkilatını tebrik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, ‘Ak Parti’de mücadele etmek bizler için bir şereftir’ diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Kahramanmaraş'ın Türkiye kimin yöneteceğinin pusulasıdır ’dedi.