Özhaseki’den Başkan Güngör’e teşekkür

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye ziyaretinin ardından Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ve kent protokolü restorasyonu sonrası şehrin tarihi siluetine bir kat daha güzellik katan Kahramanmaraş kalesini gezdi.

Ardından yine restorasyonu sonrası kent geneli ve çevre illerden çok büyük rağbet gören şehir terasında da incelemeler de bulunan Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki burada yetkililerden bilgiler aldı.

Ziyaretler sonrası Mado Evinde düzenlenen yemek programı ardından bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki Kahramanmaraş ziyaretini değerlendirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yerel yönetimler bakımından tecrübesine dikkat çekti.

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin hava limanından uğurlanmasının ardından bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek hep birlikte Kahramanmaraş için çalıştıklarını vurguladı.