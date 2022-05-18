Özhaseki’den Hizmet Teşekkürü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ankara’da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Programı kapsamında Başkan Güngör, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti. Ziyarette Başkan Güngör’ün yanı sıra Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da yer aldı. Misafirperverliğinden dolayı Özhaseki’ye teşekkür eden Başkan Güngör, “Kırklareli Valimiz Sayın Birol Ekici, Gaziantep ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla birlikte partimizin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ettik. Nazik misafirperverliğinden dolayı Genel Başkan Yardımcımız Sayın Özhaseki’ye teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

AK Belediyecilik

Gerçekleştirilen ziyarette hayata geçirilen çalışmaların değerlendirildiğini belirten AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Gaziantep, Konya ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla bir araya gelerek değerli şehirlerimizde yapılan çalışmaları değerlendirdik. AK Belediyecilik demek hizmette yarışmak demektir. Güzel projeleri şehrimize kazandıran başkanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.