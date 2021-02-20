Paket serviste en çok tercih edilen çorba oldu!
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı.
KAHRAMANMARAŞ 20.02.2021, 16:32 20.02.2021, 17:43
Kelle paça çorbasının sessiz sokaklarda evlere olan mesaisi.
Kahramanmaraşlı esnaf Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalarda Maraşın meşhur kelle paça çorbasını müşterilerin evlerine kadar gönderiyor.
Pandemide uzmanlarında önerdiği kelle paça çorbasını vatandaşlar bir telefonla evlerine istiyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kahramanmaraşlı vatandaşların paket servisindeki tercihi kelle paça çorbası oldu.
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