Pamira Grand Düğün Salonları Hizmette!

Afşinli İş adamı Arif Mercimek tarafından hizmete kazandırılan Pamira Grand Düğün Salonları için açılış töreni düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ 17.07.2020, 18:36 17.07.2020, 20:03
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Afşinbey Mahallesinde faaliyete geçen Pamira Grand Düğün Salonları, Kuran’ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Hayrullah Balta tarafından dua edilmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi.

Açılış konuşmasına Van ve Siirt’te şehit olan güvenlik güçlerine Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Pamira Grand Düğün Salonlarını Afşin’e kazandıran Arif Mercimek’e teşekkür etti.

Hayırlı bir organizasyon için bir araya geldiklerini belirten Kaymakam Pınar, “ Şehitlerimiz olması nedeniyle ilçemizdeki bazı programları iptal ettik. İlçemizde hayırlı bir iş için ve işletmecimizin de yanında olmak adına açılışı gerçekleştirdik. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de zor ekonomik koşullardan geçtiği günlerde böylesine güzel işletmelerin hayat buluyor olması sevindirici. İlçemizde birçok kişi bu işletmede çalışacak olması, istihdam sağlanması adına da önemli. Bizlerde buna ortak olmak istedik. Bu hizmetin Afşin’imize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Afşin Belediye Başkanı Yardımcısı Hasan Ali Gedik ise, Afşin için önemli bir yatırımın faaliyete geçtiğini belirterek Pamira Grand Düğün Salonları sahibi Arif Mercimeğe teşekkür ederek, bol kazanç diledi.

Afşin Ticaret Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can açılışta yapmış olduğu konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Pamira Grand Düğün Salonlarının açılışı ve işletme sahibi Arif Mercimek kardeşimizin yanında olmak için bir araya geldik. Bu yatırımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ticaret Odamızın bir üyesi olan müteşebbislerimizin ilçemize böylesine güzel hizmetler kazandırması bizleri mutlu ediyor. Bu şekilde hem istihdam sağlanıyor hem de ilçemiz daha nezih mekanlara kavuşuyor. Arif Mercimek kardeşimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum”

Bölgenin en büyük düğün salonu olma özelliği taşıyan işletmede tüm detayların en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü belirten İşadamı Arif Mercimek ise, “Pamira Grand Düğün Salonlarını 11 ay gibi bir süre içerisinde tamamladık. 11 ayın sonunda iki adet düğün salonu ve bir adet kına konağını hizmete kazandırdık. Kına konağımız 200 metrekare, Pamira Grand Düğün Salonlarımız ise 4 bin 300 metrekare kapalı alandan oluşmaktadır. Düğün salonlarımızı ise toplam 12 bin metrekarelik bir alana inşa ettik. Bu hizmeti ilçemize kazandırırken en ince ayrıntılara kadar düşündük. Park alanlarımızla, çocuk oyun alanlarımızla nezih bir işletmeyi ilçemize kazandırdık. Düğün salonlarımızın açılışını Afşin Kaymakamımız, Belediye Başkan Yardımcımız, oda başkanlarımız ve misafirlerimizin katılımlarıyla gerçekleştirdik. İlçemize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

Açılışa, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Semerci, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Topaktaş, Afşin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adnan Kabaağaç, kamu ve kurum amirleri, iş adamları ile vatandaşlar katıldı.

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