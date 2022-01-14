Pamuk İle Kömür Çocukları Eğlendirmeye Geliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Sezonu birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Konser, söyleşi, tiyatro ve atölyelere kadar birçok programın yer aldığı takvim kapsamında, Pamuk ile Komür adlı müzikli çocuk oyunu perdelerini açacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 16 Ocak Pazar günü saat 13.00 ve 15.00’da iki seans olarak gösterimi yapılacak etkinlikle ilgili Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, biletlerin ücretsiz şekilde kültür merkezinden temin edilebileceği ifade edildi.