Pamuk İle Kömür Çocukları Eğlendirmeye Geliyor
Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 16 Ocak Pazar günü Pamuk ile Kömür adlı çocuk tiyatrosu perdelerini minik seyirciler için açacak.
KAHRAMANMARAŞ 14.01.2022, 15:02
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Sezonu birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Konser, söyleşi, tiyatro ve atölyelere kadar birçok programın yer aldığı takvim kapsamında, Pamuk ile Komür adlı müzikli çocuk oyunu perdelerini açacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 16 Ocak Pazar günü saat 13.00 ve 15.00’da iki seans olarak gösterimi yapılacak etkinlikle ilgili Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, biletlerin ücretsiz şekilde kültür merkezinden temin edilebileceği ifade edildi.
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