Pandemi dönemimde mavi kapak topladılar, topladıkları kapaklar bir engelliye daha umut oldu.

Kahramanmaraş Onikişubat İlçesindeki Ahmet Bayazıt İlk Okulu öğrencileri pandemi döneminde topladıkları mavi kapaklarla bir engellinin daha yüzünün gülmesine vesile oldular.

Öğrenciler okula geldiklerinde okulda, uzaktan eğitim sürecinde evlerinde topladıkları kapakları yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından bir araya getirerek tekerlekli sandalye aldılar.

Aldıkları sandalyeyi ihtiyaç sahibi bir aileye hediye eden öğrencilerin yüzlerindeki mutluluk ise görülmeye değer.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan mavi kapak gönüllüsü Abdülkadir Zeki Gülmez bu davranışından dolayı öğrencileri tebrik etti.