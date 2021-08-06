Pandemi döneminde artan ev fiyatları pes dedirtti!
En çok gayrimenkul alanında fırsatçılık yapmaya çalışanlar piyasayı yükselttikçe yükselti.
KAHRAMANMARAŞ 06.08.2021, 16:51 06.08.2021, 17:04
Piyasa değerinin üzerinde gayrimenkul alım satımı yapmaya çalışanlar, piyasadaki hareketliliği öldürdü.
Ederinin üzerinde satılmaya çalışan ev ve arsalar sayesinde gayrimenkul fiyatları 2021 yılında tavan yaparak rekor üstüne rekor kırdı.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Doğru Fiyat Net Gayrimenkul Uzmanı İsmail Orçan alınan gayrimenkul satış belgelerine rağmen hala sektörde vergisiz iş yapmaya çalışanların olduğunu dile getirdi.
Haber – Taha Bağbudar – Emre Ataç
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