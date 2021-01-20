Pandemi ile dilimize bulaşanlar!

İlk olarak Çin’in Vuhan şehrinde 2019 yılı aralık ayının sonlarında ortaya çıkan, bulaştığı kişilerde ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtilere neden olan hastalık; yeni korona virüs hastalığı.

Hastalığın salgın haline gelmesinin ardından sağlık alanında hayatımıza birçok yeni terimler girdi. Bunlardan ikisi de antijen ve antikor oldu.

Peki Antijen ve Antikor nedir, ne için kullanılmaktadır? KSÜ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selma Ateş Aksu Haber’e açıkladı.

Ateş açıklamasında vücuda girdiğinde veya aşılama yoluyla verildiğinde bağışıklık reaksiyonlarının başlamasına sebep olan molekül antijen olduğunu, kişinin vücuduna giren antijene yanıt olarak bağışıklık sistemi tarafından üretilen maddenin ise antikor olduğunu söyledi.