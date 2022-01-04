Pandemi sürecinde evlerin dekorasyonu değiştirilmeye başlandı
Pandemi sürecinde evde kalan vatandaşlar evlerinin dekorasyonunu değiştirmeye başladı
KAHRAMANMARAŞ 04.01.2022, 17:04 04.01.2022, 19:19
Odalarında ya da evlerinin tamamında değişiklik yapmak isteyenlerin tercihi ise rahatlatıcı renklerden yana
Aksu haber’e açıklamalarda bulunan iç mimar Mert Can Karakuş her bütçeye göre tasarımların olduğunu söyledi
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