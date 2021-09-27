Pandemi turizm sektörünü nasıl etkiledi?

Ülkemizde 27 Eylül Dünya Turizm Günü, 2002 yılından itibaren Birleşmiş Milletler ’in belirlediği temalar doğrultusunda kutlanmaktadır.

KAHRAMANMARAŞ 27.09.2021, 17:08 27.09.2021, 17:20
Pandemi turizm sektörünü nasıl etkiledi?

Hiç şüphesiz dünyayı saran salgın, değişen turizm eğilimleri, sektörü yeniden şekillendirerek zor günler yaşattı.

Zeytur Seyahat Acentesi Müdürü Aydın Yıkan sektördeki son gelişmeleri Aksu Haber’e paylaştı

#AksuTV #AksuTVHaber #Birleşmiş Milletler #Dünya Turizm Günü
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