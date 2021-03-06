Pandemi, yogaya olan ilgiyi iki katına çıkardı

Öte yandan Stresin, yaşam kaygısının, kapalı alanda olma gerginliğinin yükseldiği günlerde yoga, kişilerin kendilerini iyi hissetmesi için gereken desteği büyük ölçüde gösteriyor.



Yaşamış olduğumuz pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlü tutma konusunda da yoga büyük bir etken oynuyor.





Hamile Yogası ve Yoga Terapi Eğitmeni Büşra Yaralı, pandemi döneminde yogaya olan ilginin büyük oranda arttığını söyleyerek. Yoganın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve desteklemede büyük rol aldığını ifade etti.



“Her beden birbirinden farklıdır her bedenin fiziksel ihtiyacı ve ruhsal ihtiyacı birbirinden farklılık göstermektedir bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları ile Herkesin kendi ihtiyacını fark etmesini sağlayarak o ihtiyaçlara yönelik Yoga dersleri uygulamaktayız bedenimizin hassasiyetleri gözeterek fiziksel güç kazanırken aynı zamanda nefes teknikleri ile sinir sistemimizde sakinleştirip dengeliyoruz aynı zamanda pandemi döneminde yogaya olan ilgi büyük oranda arttı tüm dünyada haberlerde de Gördüğünüz üzere yoga bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve desteklemektedir.





Kahramanmaraş’ta şu anda yoga eğitmeni olarak ben ve bir hocamız daha bulunmakta insanların böyle bir hizmet olduğundan bir bilgisi yok. Eğer bilindiği sürece herkesin geleceğini düşünüyorum çünkü sosyal medyada televizyonda her yerde yoga yapan insanlar sürekli göz önüne düşüyor Ve bilindiği sürece Burada salonumuzda da uygun şartlarda yoga eğitimlerine kişilerin geleceğini düşünüyorum” dedi.

Muhabir: Gökhan Çalı