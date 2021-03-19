Pandemide, eğitim sürecini değerlendirdi!

TBMM Meclis Bakan Vekili, YÖK Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Ve Milletvekilliği Görevleri İle Uzun Yıllar Kahramanmaraş’ın Ankara’daki Sesi Olan Prof. Dr. Mehmet Sağlam Aksu TV Ye Nezaket Ziyaretinde Bulundu.

Bakan Sağlam’ı, ziyaretinde Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit Ve Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner ağırladı.

Ziyarette, Kahramanmaraş’a yapılan yatırımlar ve çalışmalara yönelik istişareler yapıldı.

Aksu TV ziyaretinde Aksu Haber’e de özel röportaj veren Bakan Sağlam, yaşamış olduğumuz pandemi sürecinde öğrencilerin, öğretmenlerinden ve okullarından uzak kalma sürecini değerlendirdi.

Sağlam röportajının devamında ideal olan öğrenim şeklinin, örgün eğitim olduğunu da belirtti.