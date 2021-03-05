Pandeminin aileler ve oyun grubundaki çocukların üzerindeki etkisi!
Hem ruhsal hem de fiziksel sağlığa dikkat edilmeli
KAHRAMANMARAŞ 05.03.2021, 14:21 05.03.2021, 18:49
2020 yılı Mart ayından itibaren koronavirüs pandemisi, bireysel ve toplumsal yaşamın mevcut akışında önemli farklılıklara yol açarak toplumun tüm kesimlerini farklı düzeylerde etkilemiştir.
Oyun Terapisti Zilşan Ergün, pandemi gibi öngörülemez bazı durumların, aileler ve oyun grubu çocukların üzerindeki etkisini Aksu Haber’e anlattı.
Oyun terapisti ergün, bu süreçte ailelerin hem ruhsal hem de fiziksel sağlığımızı korumalıyız dedi.
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