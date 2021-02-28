Pandemiyle birlikte açılan davaların türleri de değişti!

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını aile hayatını da alt üst etti. Karantina döneminde mahkemeler boşanma başvurularıyla doldu taştı. Boşanma oranı geçen yıla göre 3-4 kat arttı. Koronavirüs salgınıyla beraber dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de boşanma başvurularındaki hızlı artışı Avukat Murat Gül Aksu Haber’e paylaştı.

KAHRAMANMARAŞ 28.02.2021, 14:19 28.02.2021, 15:03
Pandemiyle birlikte açılan davaların türleri de değişti!

Salgının sadece sağlık, ekonomi, iş ve eğitim alanını değil, bireylerin aile ve özel hayatlarına da etki etti. Gül, Avrupa ülkelerinde salgının boşanma sebebi haline geldiğini söyleyerek, “Türkiye genelinde mahkemelere salgın sebebiyle boşanma talebinde bulunan bireylerin sayısının 3-4 kat artış olduğu gözlemlenmiştir” dedi.

KARANTİNA BOŞANMAYI TETİKLİYOR

Sosyal izolasyon ve karantina gibi eşlerin özel yaşam alanını kısıtlayan uygulamaların psikolojik bir durum olup boşanmayı tetiklediğininin altını çizen Avukat Murat Gül; “Örneğin aynı evde sürekli birbirlerini gören eşler birbirlerinin hatalarını, eksik taraflarını da daha fazla görmeye başlarlar ve tahammül sınırları azalır. Kriz durumlarında insanlar hayatta kalma içgüdüsü ile krize farklı tepkiler verebilir. Eşlerinin kriz anlarında nasıl olduğunu diğer eşler fark edemeyebilir. Bunun üzerine kavgalar, şiddetli tartışmalar başlar. Eşler bu tartışmayı olumlu bir şekilde atlatamadıkları zaman evlilik birliğinde şiddetli geçimsizlik durumu baş gösterir. Burada boşanma sebepleri koronavirüsü salgını değil, virüsün getirmiş olduğu psikolojik sonuçlar ve bu sonuçlara katlanamama durumudur” diye konuştu.

Asıl sebep yardım yükümlülüğü

Asıl boşanma sebebi eşlerin birbirlerine karşı yerine getirmeleri gereken yardım yükümlülüğünün yerine getirilmemesi olduğunu açıklayan Gül şu ifadeleri kullandı “Eşlerin kanuna göre, aile birliğinin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen gösterme yükümlülüğü bulunmaktadır. Yardım yükümlülüğü eşlerin salgın sürecinde birbirlerine karşı yerine getirmeleri gereken en önemli yükümlülüktür.”

Koronavirüs tedavisinden kaçmak boşanma nedeni

Türkiye'de kanuna göre boşanma davası açılabilmesi için karşı tarafın kusurlu olması gerektiğini söyleyen Avukat Gül, “Eşlerden birisinin koronavirüsün den enfekte olması, tek başına boşanmaya neden olmamaktadır. Çünkü salgına yakalanan eşin bir kusuru yoktur. Ancak koronavirüse yakalanan eşin, hastalığın tedavisi için üzerine düşen karantina ve benzeri tedavilerden kaçınması boşanma nedenidir ve burada tedaviden kaçan eş kusurlu olur. Bu durumda hasta olmayan diğer eş, salgına yakalanan eşin tedavi için gerekli özeni göstermediğini ve aynı evde birlikte yaşadıklarından dolayı kendi sağlığını da tehlikeye attığını gerekçe göstererek boşanma davası açabilir. koronavirüs hastalığına yakalanan eş ise, hastalığı süresince eşinin yanında olmadığını ve tedavi için gereken özeni göstermediğini gerekçe göstererek boşanma davası açabilir” dedi.

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