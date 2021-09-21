Paralimpik Sporcular, Başkan Mahçiçek’i ziyaret etti

Paralimpik yüzücü Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu Başkan Mahçiçek’i makamında ziyaret etti. Başkan Mahçiçek yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi.

“Tokyo Olimpiyatlarında Milli sporcumuz Sevilay Öztürk Paralimpik yüzme dalında bronz madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. 2011 Avrupa Şampiyonu ve 2018 Mexico City Dünya Şampiyonu Beytullah evladımız hepimize örnek olacak başarılara imza attılar.

Paralimpik dalda yarışarak azimle, sabırla ve inançla çalışmanın nelere kadir olabileceğini hepimize gösteren gençlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Önümüzdeki günlerde Sevilay ve Beytullah için bir sürpriz olacağını belirten Başkan Mahçiçek, spora ve sporcuya verdiği desteğini bir kez daha göstermiş oldu.