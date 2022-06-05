Pasta yerine Maraş dondurması ile doğum günü kutladı
Arkadaşlarının düğün merasimi için Kahramanmaraş’a gelen genç çift eşinin doğum gününde pasta üfletmek yerine bakın ne yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 05.06.2022, 14:47 05.06.2022, 17:54
Kahramanmaraş’ta olduğu için eşine daha farklı bir doğum günü planlayan kişi pasta üfletmek yerine maraş dondurmasına dikilen mumları üfletti.
Eşi ve arkadaşları sürpriz doğum günü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Yaşar Pastanesi Salon Müdürü Selamı Ağaoğlu ise dondurmalı bir doğum günü talebinin kendilerini çok şaşırttığını söyleyerek genç çifte nice yaşlar diledi.
Mado Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur böyle bir sürpriz kutlamanın Kahramanmaraşlı olarak kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.
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