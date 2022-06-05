Pasta yerine Maraş dondurması ile doğum günü kutladı

Kahramanmaraş’ta olduğu için eşine daha farklı bir doğum günü planlayan kişi pasta üfletmek yerine maraş dondurmasına dikilen mumları üfletti.

Eşi ve arkadaşları sürpriz doğum günü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Yaşar Pastanesi Salon Müdürü Selamı Ağaoğlu ise dondurmalı bir doğum günü talebinin kendilerini çok şaşırttığını söyleyerek genç çifte nice yaşlar diledi.

Mado Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur böyle bir sürpriz kutlamanın Kahramanmaraşlı olarak kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.