Paylaşmanın en güzel örneğidir askıda ekmek

Askıda ekmek uygulaması bir gelenek olarak yüzyıllar boyunca devam ederken bugün Avrupa’da görülen askıda ekmek uygulaması da Osmanlı İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü topraklardan miras kalan bir uygulama olarak devam ediyor.

Kahramanmaraşlı bir fırın işletmecisi Özcan Akkuş bu geleneği yaşatmak için askıda ekmek uygulamasını kendilerinin de sürdürdüğünü belirterek işletmelerinin bu uygulamayla daha da bereketlendiğini söyledi.