Paylaşmanın en güzel örneğidir askıda ekmek
Müslüman bir devlet olan Osmanlı imparatorluğu devlet yönetiminde ve sosyal hayatta “ insanı yaşat ki devlet yaşasın.” düsturunu benimseyerek o dönemde sofraların vazgeçilmezi olan ekmek de ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine askıda ekmek geleneği ile giriyordu.
KAHRAMANMARAŞ 24.03.2022, 12:58 24.03.2022, 16:48
Askıda ekmek uygulaması bir gelenek olarak yüzyıllar boyunca devam ederken bugün Avrupa’da görülen askıda ekmek uygulaması da Osmanlı İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü topraklardan miras kalan bir uygulama olarak devam ediyor.
Kahramanmaraşlı bir fırın işletmecisi Özcan Akkuş bu geleneği yaşatmak için askıda ekmek uygulamasını kendilerinin de sürdürdüğünü belirterek işletmelerinin bu uygulamayla daha da bereketlendiğini söyledi.
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