Pazar fiyatları el yakıyor !

Bu anlamda alıcılar fiyatlardan yakınıyor, satıcılar ise kimsenin almamasından.

Bir pazarcı esnafının tezgahındaki ürünlerin fiyat sıralaması ise şu şekilde;

Patlıcan 20 TL

Kabak 12 TL

Salkım domates 10 TL

Tane domates 5 TL

Yeşilbiber – tatlı biber 12 TL

Acı biber 200 gram 5 TL

Dolmalık-kapya 12 TL

Salatalık 10 lira TL

Limon 3 lira TL