Pazarcı esnafı umduğu ilgiyi bulamadı!

Pazarda tezgahını kuran esnaf vatandaşı beklesede vatandaşlar fiyatları yüksek buldu.

Pazarcı esnafına göre fiyatlar düşük vatandaşa göre ise fiyatlar yüksek.

Pazarda beklenen yoğunluk ise bu hafta yaşanmadı.

Esnaf kısıtlama öncesi yoğunluk beklesede vatandaşlar beklenen yoğunluğu oluşturmadı.