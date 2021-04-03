Pazarcı esnafı umduğu ilgiyi bulamadı!
Her hafta sonu yoğun geçen Cumartesi Pazarı bu hafta sonu esnafın yüzünü güldürmedi.
KAHRAMANMARAŞ 03.04.2021, 14:42 03.04.2021, 17:24
Pazarda tezgahını kuran esnaf vatandaşı beklesede vatandaşlar fiyatları yüksek buldu.
Pazarcı esnafına göre fiyatlar düşük vatandaşa göre ise fiyatlar yüksek.
Pazarda beklenen yoğunluk ise bu hafta yaşanmadı.
Esnaf kısıtlama öncesi yoğunluk beklesede vatandaşlar beklenen yoğunluğu oluşturmadı.
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|61
|3. Fenerbahçe
|30
|59
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|55
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|30
|49
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|47
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|46
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|30
|44
|9. Göztepe
|31
|40
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|40
|11. Antalyaspor
|30
|39
|12. Konyaspor
|29
|36
|13. Rizespor
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|32
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|28
|54
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|27
|50
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|27
|49
|5. Altınordu
|27
|49
|6. İstanbulspor
|27
|47
|7. Ankara Keçiörengücü
|27
|46
|8. Tuzlaspor
|28
|41
|9. Bursaspor
|27
|40
|10. Bandırmaspor
|27
|38
|11. Ümraniye
|27
|37
|12. Boluspor
|27
|32
|13. Balıkesirspor
|27
|29
|14. Adanaspor
|27
|28
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|27
|28
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|25
|17. Ankaraspor
|27
|16
|18. Eskişehirspor
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|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
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|71
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|29
|57
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|29
|49
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|29
|33
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|29
|32
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|29
|28
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|30
|26
|19. West Bromwich
|30
|21
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|28
|66
|2. Barcelona
|28
|62
|3. Real Madrid
|28
|60
|4. Sevilla
|28
|55
|5. Villarreal
|29
|46
|6. Real Sociedad
|28
|45
|7. Real Betis
|28
|45
|8. Granada
|29
|36
|9. Athletic Bilbao
|28
|35
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|29
|35
|11. Celta de Vigo
|28
|34
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|28
|33
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|28
|30
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|28
|29
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|28
|29
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|28
|27
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|28
|25
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|29
|24
|19. Eibar
|28
|23
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|28
|23
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